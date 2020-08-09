Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."

Koca, Twitter hesabından, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 19:13

Kaynak: AA

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