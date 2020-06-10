Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. "

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