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Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:12 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak."
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