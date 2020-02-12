Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak."

fahrettin koca, KPSS, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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