Sağlık Bakanı Koca: "Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz."

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz."

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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