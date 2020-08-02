Sağlık Bakanı Koca: "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak...
Sağlık Bakanı Koca: "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."
Sağlık Bakanı Koca: "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici."
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 07:33
Kaynak: AA
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