Sağlık Bakanı Koca: (LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: (LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız...
Sağlık Bakanı Koca: (LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi.
Sağlık Bakanı Koca: (LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:01 Kaynak: AA
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