Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması...

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak."

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