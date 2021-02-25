Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması...
25.02.2021 20:25
Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.
Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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