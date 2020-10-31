Sağlık Bakanı Koca: Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR'deki deprem sonrası çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Seferihisar açıklarındaki 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'de yaralıların tedavi edildiği hastanelerden Ege Üniversitesi Hastanesine ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildiren Koca şöyle konuştu: "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim."