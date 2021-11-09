Sağlık Bakanı Koca Malatya'daki çöken binadan çıkarılan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.