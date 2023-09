Sağlık Bakanı Koca, Mardin\'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, ayrıca hastaneye başvuran kuduz vakalarında da bir artış görülmediğini bildirdi.

Bakan Koca, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u valilikte ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmetlerini daha ileri düzeye, daha nitelikli hale getirmek amacıyla şehir gezilerini sürdürdüklerine işaret eden Koca, Mardin'de bulunmaktan da mutluluk duyduğunu vurguladı.

Medeniyetler beşiği Mardin'in tarihte bu özelliğini tıp alanında da gösterdiğine dikkati çeken Koca, "Tarih, bin yıl önce bu topraklarda, insanı yüce tutan, insanlığın geleceğini insani değerlerde gören medeniyetin Anadolu'yu şifahanelerle donattığına, hangi inançtan ve etnik kökenden olduğuna bakmaksızın, ihtiyaç duyan her insana sağlık hizmeti sunduğuna şahit olmuştur. Bu medeniyet, bir benzetme yaparsak, hekim ruhlu bir medeniyetti. Bir hekimin, hastanın kim olduğuna bakmaması gibi, insanların arasında fark gözetmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sağlıkta da bölgesel ve küresel koşullarda zirveyi hedefliyoruz"

Bakan Koca, "insana, insan ayırmadan, bir gözle bakan" hekimlik ruhunun her zaman sağlık hizmetlerinin düsturu olduğunu, salgın döneminde de devletin bütün gücünü insanı için seferber ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık altyapısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "önce insan, önce sağlık" anlayışıyla 22 yıllık istikrarlı bir büyüme ve modernleşme süreci yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en modern sağlık tesislerinin inşa edildiğini ve inşa edileceğini, Anadolu'yu, Mardin'i 21. yüzyılın şifahaneleriyle donattıklarını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sağlık yatırımları, bilgi, teknoloji ve sağlık hizmeti üretimi noktasında bölgesel ve küresel koşullarda zirveyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, her şeyi insanın hizmetine sunan medeniyetimizden güç alarak, insan merkezli bir kalkınma anlayışıyla küresel başarılar hedeflediğini vurgulamak istiyorum. Bu küresel hedefin meşruiyetini, sağlık hizmetlerini Türkiye'nin dört bir yanına eşit şekilde ulaştırarak sağladık. 85 milyon insanımıza, adil, eşit ve kapsayıcı sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çok önemli mesafeler katettik."

"İnsanlarımızın aldığı hizmet oranı Ankara'da, İstanbul'da ne ise Mardin'de de aynıdır"

Mardin ve bölge iller açısından AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında yaşanan en büyük değişimin bölgesel adaletsizliğin çok büyük ölçüde giderilmesi olduğuna işaret eden Koca, hastanelerin 2002'de 49 olan ortalama yaşının 14'lere kadar düştüğünü ifade etti.

Bakan Koca, Mardin'de sağlık tesislerinin ortalama yaşının 12 olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Nitelikli yatak sayısı 2002'de tüm sağlık kurumlarındaki yatak sayısının yüzde 6'sı kadarken, bugün toplam yatak sayısının yaklaşık 70'ine ulaşmıştır. Mardin ilimizde ise bu oran yüzde 86'yı bulmuştur. 2002'den bugüne baktığımızda hastaneye müracaat eden insanlarımızın aldığı hizmet oranı Ankara'da, İstanbul'da ne ise Mardin'de de aynıdır. Yine diş hekimine müracaat oranı, Muğla'da, İzmir'de ne ise Mardin'de de benzer oranda gerçekleşmektedir.

Tıbbi cihaz ve görüntüleme hizmetlerinden 112 acil hizmetlerine, aile hekimine düşen nüfus oranından insan kaynağı dağılımına kadar pek çok gösterge, bölgesel farklılıkların artık fark edilemez düzeye inmekte olduğunu gösteriyor."

"Mardin Şehir Hastanemizi en kısa sürede hizmete almak için çalışıyoruz"

Bakan Koca, nüfus olarak aynı düzeyde bir kuzey şehrinin aldığı sağlık yatırımlarıyla Mardin'deki sağlık yatırımlarının yerlerini değiştirilse pek bir fark görülemeyeceğinin altını çizerek, insanların sağlık hizmetlerine adil erişimi konusundaki hassasiyetlerin kendini en belirgin şekilde hissettirdiği bölgelerden birinin de Güneydoğu Anadolu olduğunu vurguladı.

2002'den bugüne Mardin'de 10 hastane, 5 ek bina, 1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve 21 birinci basamak sağlık merkezi olmak üzere toplam 37 sağlık tesisi inşa edildiğini, hastanelerin yatak kapasitesinin 1746'ya yükseltildiğini, uzman doktor, doktor ve diğer sağlık çalışanı sayısının 1250'lerden 7 bin 700'lere çıkarıldığını bildiren Koca, şöyle devam etti:

"Artuklu'daki 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ek hizmet binamızla 700 yatak kapasitesine ulaştırdık. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizi en kısa sürede hizmete almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanemizi, Nusaybin ve Midyat Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizi en kısa sürede Mardinli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Bu sağlık tesislerimiz de hizmete girdiğinde, Mardinlileri, bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık altyapısına kavuşturmuş olacağız. Mardin'i 'Health Türkiye' markasının simge şehirlerinden birisi yapmak için kararlı, hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bunu Mardin'in insanıyla birlikte yapacağız."

"Kuduz aşısıyla ilgili bir sorunumuz yok, vakalarda artış bulunmuyor"

Bakan Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Piyasada kuduz aşısının bulunamadığı ve kuduz vakalarının görülme sıklığının arttığına ilişkin iddialara yönelik soru üzerine Koca, "Aşıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı, diğer iki aşı da Hepatit A ve su çiçeği. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Koca, bazı şehirlerde ishal, kusma şikayetlerinde artış olduğuna yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yer yer, bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada, yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, hastalığın kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayret ve çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil."

Uzaktan sağlık uygulaması "Telemedicine" başlıyor

Hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan bazı işlemlerinin uzaktan, online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak "Telemedicine" uygulamasına ilişkin soruya karşılık Koca, sistemin özellikle takipli ve kronik hastalar için uzaktan rapor ve reçete ihtiyacı açısından önemine dikkati çekti.

Bazı kronik hastaların laboratuvar tetkiklerinin önden talebinin bu sistemle yapılabileceğini, sonuçlarının da uzaktan gösterilebileceğini dile getiren Koca, "Hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı. Bunu aile hekimlikleri dahil olmak üzere, YAŞAM dediğimiz Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizden öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte de nerede, nasıl başlayacağının duyurusunu yaparak hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Koca, e-Reçete sistemine 5 dil eklenmesi üzerine gündeme gelen siyasi tartışmaların anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını öncelikle çiziyorum. Yapılmak istenen şudur, özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızlı ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetesinin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Birileri konuyu bir yerlere çekmek istiyor, varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir."

"Merdiven altı uygulamaların tepesinde olacağız"

Koca, kendilerini doktor olarak tanıtan kişilerce, "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde yapılan estetik operasyonların önünü geçmek için bir çalışma yürütülüp yürütülmediği sorusuna karşılık, şu bilgileri paylaştı:

"Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle sağlık turizmi açısından da algımız açısından da son derece önemli. Çok yakın takipteyiz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum, özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak bir yanlış veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Arkadaşlarımız da sahadalar, yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler. Her an birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bunu asla affetmiyoruz."

Koca, Kovid-19 salgınında büyük çaba gösterildiğinin anımsatılması üzerine de sağlık çalışanlarının olağanüstü fedakarlığıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 85 milyon vatandaşla bir olarak bu mücadeleden başarıyla çıkıldığını vurguladı.