Sağlık Bakanı Koca, maske takmayanları uyardı - Son Dakika

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca,asansörde maskesiz vatandaşları uyardığı anları paylaşan bir vatandaşın mesajını alıntılayarak, koronavirüsün bulaş zincirinin kırılmasında maskeni hayati önemine dikkat çekti.

Koca, bir Twitter kullanıcısının mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.