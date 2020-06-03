Sağlık Bakanı Koca: "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir.
Sağlık Bakanı Koca: "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir.
Sağlık Bakanı Koca: "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır."
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4.06.2020 02:41:55. #1.13#
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