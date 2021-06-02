Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak."
Sağlık Bakanı Koca: "(Yerli Kovid-19 aşısı) Son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak' - Son Dakika