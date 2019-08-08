Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan...

2 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:16 Kaynak: AA
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