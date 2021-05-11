Sağlık Bakanı Koca: "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz. Zalimin zulmüne mani olmadıkça kimseye kurtuluş yoktur." görüşünü dile getirdi.
Kaynak: AA
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