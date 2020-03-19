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Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"
Sağlık Bakanı Koca: "(Meslek örgütleriyle ilgili tartışmalar) 30 kişilik, bütün Türkiye'nin birikimi olan, kimin nerede durduğuna bakmaksızın oluşturduğumuz Bilim Kurulunun içinde meslek örgütü kendisini hissedemiyor mu?"
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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