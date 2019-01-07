Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat Haricinde Sağlık Raporu Tanzimi Yapılmaması İçin Gerekli Düzenlemelere...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır.
Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:13 Kaynak: AA
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi
Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı