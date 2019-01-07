Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat Haricinde Sağlık Raporu Tanzimi Yapılmaması İçin Gerekli Düzenlemelere...

Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat Haricinde Sağlık Raporu Tanzimi Yapılmaması İçin Gerekli Düzenlemelere...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve raporlar standart hale getirilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:13 Kaynak: AA

fahrettin koca, Güncel
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