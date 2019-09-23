Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi
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Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi

9 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi.

Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi - ANKARA

fahrettin koca, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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