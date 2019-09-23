Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi
9 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyarete geldi - ANKARA
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