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Sağlık Bakanı Koca: "Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz.
Sağlık Bakanı Koca: "Millet devlet el birliği ile biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:56 Kaynak: İHA
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