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Sağlık Bakanı Koca: '(Milletvekili Bitmez) Durumu düne göre daha ciddi' - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: '(Milletvekili Bitmez) Durumu düne göre daha ciddi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i ziyaret etti. Bakan Koca, Bitmez'in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: \'(Milletvekili Bitmez) Durumu düne göre daha ciddi\'
13.12.2023 - 20:35,
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Sağlık Bakanı Koca: " (Milletvekili Bitmez) Durumu düne göre daha ciddi"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i ziyaret etti. Bakan Koca, "Genel durumu düne göre daha ciddi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i ziyaret etti. Bakan Koca, Bitmez'in durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirterek, "Sizin de bildiğiniz gibi TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesine getirdiğimiz milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle özellikle tüm branşlarımızla birlikte yakın takibe alıyoruz. Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlarımız, özellikle bütün branşlarla birlikte yakın takip ediyorlar. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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