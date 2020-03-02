Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'den Amerika'ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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