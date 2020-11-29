Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

29.11.2020 01:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili ilk imzanın atıldığını söyledi. Koca, "Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrası düzenlendiği basın toplantısında, "Ülkemizde koronavirüs aşısı ücretsiz olacak" müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İLK AŞILAMA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

50 MİLYON DOZ AŞI ÇİN'DEN GELECEK

Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin, "Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı gelecek" demişti.

Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Twitter, Bakan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

27'nci dönem POMEM duyurusu yapıldı! 8 bin polis alınacak Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor
Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi         
23:51
Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor         
23:25
Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı         
23:10
Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı         
22:30
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 01:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei