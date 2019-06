Sağlık Bakanı Koca: "Mültecilere yardımda Kızılay'ımızın çok büyük rolü var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay Bağışçılar Ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Eğer bu gün Türkiye dünyanın en büyük mültecilerine yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ımızın çok büyük rolü vardır" dedi.Kızılay Bağışçılar Madalya Töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Ödül törenine Bakan Koca'nın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı."Olumsuz koşullara rağmen Kızılay ambleminin orada olması dost elinin uzandığını anlamına geliyor"Kızılay ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Bu bir buçuk asrı devirmiş, merhamet çınarına gönül verenleri saygıyla selamlıyorum. Türk Kızılay'ı bünyesinde hizmet veren ve Kızılay'ın faaliyetlerine destek veren muhterem hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan hadiseler doğal afetlere ve krizlere karşı daima en üst düzeyde hazırlıklı olunması gerektiğini göstermektedir. Milletimiz Türk Kızılay'ı ile bunu başarmanın ve her geçen gün daha ileri gitmenin gayreti içinde olmuştur. Kızılay toplumla bütünleşmiş, hem toplumun geleceğine sahip çıkan hem de toplumun sahip çıktığı güzide bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Bu gün hızla gelişen sağlık sistemimizde her hastanemiz Kızılay güvencesi altında hizmet vermekte, kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır. Türk Kemik İliği ve Kök Hücre Bankası bakanlığımız Kızılay işbirliğiyle yürütülmektedir. Sadece ülkemizde ve yakın komşularımızda değil, Kafkasya 'da, Balkanlar'da, Afrika 'da, Güney Afrika 'da, uzak doğuda ve pasifikte nereye giderseniz gidin sıkıntıya düşen kişilerin mazlumların, mağdurların gözlerini ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde Suriye 'de, Irak 'ta, Somali 'de, Arakan 'da, Yemen 'de, Gazze 'de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen Kızılay Bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay ambleminin orada olması onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor" dedi."Kızılay gibi kurumsal yapılara sahip çıkarsak ülkemiz ve dünyanın huzurlu olmasına katkıda bulunmuş oluruz"Kızılay'ın önemine değinen Bakan Koca, "Kızılay ayrım gözetmeden muhtaç olan herkese sunduğu bu hizmetlerle kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı, hatta birincisi olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bu başarının ardından şüphesiz Kızılay'a güç veren bağışçılarımız, destekçilerimiz vardır. Onları harekete geçiren komşusu açken tok uyumamayı kabul etmiş inanç ve kültür dünyamız vardır. Bizim inancımızda ve kültürümüzde ihtiyaç sahibi insanları doyurmak, içirmek ve giydirmek işte böylesine büyük bir öneme sahiptir. Bireysel olarak yapma imkanı bulamadığımız için Kızılay'ın üzerinden gerçekleştirdiğimiz her yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştıkça peygamber efendimizin müjdesine mazhar olduğumuza inanıyorum. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün Kızılay gibi kurumsal yapılara ne kadar çok sahip çıkarsak ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu daha güvenli bir yer haline gelmesine o derece katkıda bulunmuş oluruz" diye konuştu."Türkiye mültecilerine yardımı kimseye ihtiyaç duymadan yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ımızın çok büyük rolü vardır"İhtiyaç sahiplerine ulaşmanın zorlaştığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Koca, "Nüfusun çoğaldığı şehirlerin büyüdüğü insanlar arası iletişimin gittikçe azaldığı imkan sahipleriyle ihtiyaç sahiplerinin birbirlerini bulmasını zorlaştırdığı bir dönemde bireysel olarak bu hayırlı hizmetleri ifade etmemiz oldukça güçleşmiştir. Kızılay'ın yaygın organları ve uzun bir geçmişten süzülüp gelen tecrübeleriyle bu işi hakkıyla yerine getirmektedir. Bu gün Kızılay arkasına aldığı sağlam inanç ve toplumsal destekle mağdurlara uzanan bir şefkat eli olmanın çok ötesinde bir misyon üslenmiş durumdadır. Kan hizmetlerindeki öncülüğü afetzedelere ulaşmadaki sosyal yardımlardaki etkin operasyonel gücü hepimizin malumudur. Toplumun sağlığını koruyarak hastalık yükünü azaltmak sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan bir toplum amacına ulaşmak, vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmek, ilk yardım sağlıklı ve güvenli yaşam çerçevesindeki yetkinliklerini artırmak yönündeki faaliyetlerine takdirle karşılıyorum. Eğer bu gün Türkiye dünyanın en büyük mültecilerine yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ımızın çok büyük rolü vardır. Bu günün dünyasında her iş sahibi yardım toplama ve bunları yerine ulaştırma faaliyetleri özellikle amatör bir ruh ve inanç bir o kadar da profesyonellik gerektirmektedir. Türk Kızılay'ı ve insanı yardımlar konusunda kendini ispatlamış çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın tecrübeleri ve kurdukları güçlü ilişkiler sayesinde bu hizmeti başarıyla yürütmektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL