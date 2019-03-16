Sağlık Bakanı Koca "Müslüman ve Türk Düşmanlığı Zemininde Doğan Bu Eylemleri Şiddetle Lanetliyorum"

Sağlık Bakanı Koca "Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum" Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Koca "Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Afyonkarahisar'da

"Dünya sağ duyulu davranıp, topyekün mücadeleye geçmesi gerekir"

"Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi yönünde şimdilik bir talep yok, olursa en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz"

"Saldırıya karşı ortak bildiri isabetli olur"



AFYONKARAHİSAR - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirterek, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum. Özellikle artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp topyekün mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temel atma törenine katılmak için Afyonkarahisar'a gelen Bakan Koca, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek burada İl Sağlık Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Bakan Dr. Fahrettin Koca, daha sonra basın açıklamasında bulunarak 82 milyon vatandaşın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedeflediklerini söyledi. Koca, "Sorunlarımızı dinlerken özellikle biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde sağlıkta, 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle Afyonkarahisar için hastalarımızın Afyonkarahisar'dan sevk edilmeyip olabildiğince ilimizde bu hizmetin verilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda özellikle yoğun bakım ihtiyacının fazla olduğu ve hastaların il dışına önemli oranda sevk edilen hastaların önemli bir kısmını yoğun bakım sebebiyle olduğunu gördük" diye konuştu.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği yönündeki soruya "Şuan öyle bir talep olmadı. Fakat o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa biliyorsunuz ambulans uçaklarımızda söz konusu, kendi imkanlarımızla çok kolay çok rahat alabiliriz. İstediğimiz en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz, ama şuan öyle bir talep olmadı" dedi.

"Dünya sağduyulu davranıp, topyekün mücadeleye geçmesi gerekir"

"Yeni Zelanda'daki saldırının ardından sabah saatlerinde Londra'da cami önünde bekleyen Müslümanlara ırkçı bir grup tarafından sopa ve çekiç ile saldırdılar, bu saldırılar artıyor, neler söyleyecek siniz?" yönündeki soruya ise Bakan Koca, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum ve özellikle artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp topyekün mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Saldırıya karşı ortak bildiri isabetli olur"

Bir gazetecin ise "Paris saldırısında tüm dünya liderleri bir araya gelerek bildiri yayınlamıştı. Türkiye'nin bu saldırıyla tutumu ne olacak. Yeni Zelanda'ya Türkiye tarafından bir ziyaret veya Türkiye öncülüğünde dünya ve Müslüman ülke liderleri ortak ziyaret veya bildiri yayınlayacak mı?" sorusuna Bakan Koca, "Şuan bildiğim kadarıyla öyle bir organizasyondan haberdar değilim, ama öyle bir organizasyon olması son derece isabetli olur diyebilirim" diye konuştu.

Hemşirelerin de 3660 ek göstergeye dahil edilmesi

Hemşirelerin de 3660 ek göstergeye dahil edilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Koca, bununla ilgili bir çalışmanın olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızda ifade ettiler. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine dahil edilen tam donanımlı 5 adet ambulansın teslim törenine katılarak araçların anahtarını sağlık çalışanlarına teslim etti. Koca, bir ambulansa çocuklarla binerek test etti ve çocuklara sirenleri çaldırdı.

Bakan Koca'nın programı AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve esnaf ziyareti ile devam etti.

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