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Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi

01.02.2022 00:54
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kulu'da yaşayan babaannesi Fatma Koca, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 86 yaşında yaşamını yitirdi. Fatma Koca'nın cenazesi, Kulu'da bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.

BUGÜN ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN KOCA'NIN CENAZEYE KATILMASI BEKLENİYOR

Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.

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Fahrettin Koca, Cenaze, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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