Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği yürek parçaladı: Keşke babama da aşı yapabilseydim - Son Dakika

Koronavirüs salgını boyunca hemşireler ve sağlıkçıların gösterdiği özveri takdir topladı. Başkalarının hayatlarının kurtulmasına yardımcı olan hemşireler, kimi zaman en yakınlarını gözlerinin önüne kaybetti. O hemşirelerden biri olan Ebru Bozkurt Ulu, koronavirüs nedeniyle kaybettiği babası Ayhan Bozkurt'un yaşaması durumunda en çok ona aşı yapmak istediğini söyledi.

BAKAN KOCA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisi Covid-19'u yenen, ancak babası Ayhan Bozkurt'u kaybeden hemşire Ebru Bozkurt Ulu'nun aşı polikliniğinde çalışırken çekilen fotoğrafını, 'Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli. Çalıştığı Covid-19 aşı polikliniğinde günde 2 bin doz aşı yapılıyor. Yerinde olsanız, siz de canla başla çalışmaz mıydınız?' notuyla paylaşarak, aşının önemine dikkat çekti.

"BABAMA AŞI YAPMAK İSTERDİM"

Hemşirelikte 13 yılını geride bırakan, 2012 yılından beri Balıkesir Devlet Hastanesi erişkin yoğun bakımda görev yapan Ebru Bozkurt Ulu, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Ulu, yaptığı aşılar sırasında babasını düşündüğünü ve ona da aşı yapabilmiş olmayı çok istediğini söyledi.

"HERKES AŞISINI YAPTIRMALI"

Kasım 2020'de ilk olarak babası Ayhan Bozkurt'un Covid 19'a yakalandığını söyleyen hemşire Ulu, "Birkaç gün evde durduktan sonra solunum sıkıntısı başladı. Artık nefes alamaz ve konuşamaz hale gelmişti. 112 ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne getirdik. Özellikle onun nefes alamadığını görmek, beni inanılmaz yıprattı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. Özellikle aşı yapılırken, keşke babama de yapabilseydim diye çok düşündüm. Tarifi çok zor ama gerçekten hiç kimsenin buna yakalanmaması istiyorum. Herkes aşısını yaptırmalı" dedi.

Aşılama sürecinde bulunmanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Ebru Bozkurt Ulu, "Umarım babamı da gururlandırmıştır. Süreci birebir yaşayan birisi olarak herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mutlaka aşınızı olun. En azından bizim yaşadıklarımızı yaşamayın" diye konuştu.