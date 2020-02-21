Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca'nın İran Sağlık Bakanı Nemeki ile telefon görüşmesinde Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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