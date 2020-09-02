Sağlık Bakanı Koca'nın "sorunlu" dediği illerin yoğunluk haritaları - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son durumları aktardığı açıklamada, Ankara'nın vaka konusunda İstanbul'u ikiye katladığını belirtti.

Ayrıca Koca, "Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada" diye konuştu. Bakanın 'sorunlu iller' diye tanımladığı şehirler ve vaka sayısında başı çeken Ankara'nın yoğunluk haritaları ise endişe veriyor.

İşte Bakan Koca'nın "sorunlu" dediği illerin yoğunluk haritası:

Ankara

Kayseri

İzmir

Erzurum

Şanlıurfa