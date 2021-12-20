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Sağlık Bakanı Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

20.12.2021 07:43

Didim'de doktor Doğancan Kılıç'a saldıran Tahir D. ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmış, yaşanan bu durum da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti. Koca, son açıklamasında Tahir D.'nin yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

18 Aralık Cumartesi gecesi Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmış; doktorun kaşına 5 dikiş atılmıştı. Saldırgan ise mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"YENİ DELİLLER ÜZERİNE YAKALANDI"

Koca'nın yaptığı yeni açıklamada ise şahsın tekrar gözaltına alındığı bilgisi yer aldı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Son dakika haberi! Bakan Koca: Yakalanarak gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı

Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Cumartesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'nın tepkisini çeken saldırıda yeni gelişme: Yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındı - Son Dakika
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