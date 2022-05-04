Sağlık Bakanı Koca, nöbetçi sağlık görevlilerinin bayramını kutladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, nöbetçi sağlık görevlilerinin bayramını kutladı

04.05.2022 10:16
Sağlık Bakanı Koca, nöbetçi sağlık görevlilerinin bayramını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 bin 777 nöbetçi doktor ve diş hekimi ile 34 bin 12 ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, 4 bin 952 teknisyen ve tekniker, 17 bin 936 güvenlik görevlisi, veri giriş memuru, temizlik çalışanı, sürücü ve 1469 idari personelin bayramda görevinin başında olduğunu aktardı.

Sağlık çalışanlarının bayramda da görevlerini özveriyle yaptıklarını vurgulayan Bakan Koca, "Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli." ifadesini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Diş Hekimi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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