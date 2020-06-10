Sağlık Bakanı Koca: "Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür."

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