Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte...

26.10.2020 17:45
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz."

Sabah, Memur, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte... - Son Dakika

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