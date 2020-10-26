Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte...
26.10.2020 17:45
Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz."
Sabah, Memur, İşçi, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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