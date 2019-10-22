Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelmesi Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek,...
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:39 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelmesi
Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi
Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek, incelemede bulundu ve hastane personeliyle görüştü.
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