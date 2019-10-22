Sağlık Bakanı Koca, Nusaybin Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Nusaybin Devlet Hastanesine gelerek, incelemede bulundu ve hastane personeliyle görüştü.

Koca'nın hastane personeli ile görüşmesi fotoğraf çekinmesi

Bakan Koca'nın hastanede gezmesi ve incelemesi

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