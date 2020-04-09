Sağlık Bakanı Koca o hastanenin hizmet vereceğini açıkladı - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca o hastanenin hizmet vereceğini açıkladı
15 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik BaşıBüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:05 Kaynak: İHA
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