Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının...
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Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı."
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