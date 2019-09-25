Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının...
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Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı."

fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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