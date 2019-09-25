Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım...
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Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi."

fahrettin koca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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