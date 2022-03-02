Sağlık Bakanı Koca: "Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak"

02.03.2022 18:50

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz."

"Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

"Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Sağlık Bakanı Koca: Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak

YORUMLAR
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Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: "Okullarda iki Kovid-19 vakası için sınıflar kapatılmayacak" - Son Dakika
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