Sağlık Bakanı Koca: "Okullarımızın Yüzde Kırkına Yakını Beslenme Dostu Okul Unvanını Aldı"
1 saat önce
- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,...
- "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı. (5)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:54 Kaynak: AA
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak
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