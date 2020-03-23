Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye getirttiklerini belirterek, "İlacın ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız" dedi. - ANKARA