Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye getirttiklerini belirterek, "İlacın ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, olumlu sonuçlar verdiği belirtilen bir ilacı da Çin'den Türkiye'ye getirttiklerini belirterek, "İlacın ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:50 Kaynak: İHA
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