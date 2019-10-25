Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad...
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Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak."
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