Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad...
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad...

Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad...

57 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak."

fahrettin koca, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi
Kimlik kontrolüne takılan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:27:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]