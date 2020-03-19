Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca: 'Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek.' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek."
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek.
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:30 Kaynak: AA
Son Dakika Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu