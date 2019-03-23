Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1 Yıl İçerisinde Özellikle Kuduz ve Benzeri Anti Serumları...
14 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1 yıl içerisinde özellikle kuduz ve benzeri anti serumları yerlileştirme, yani ruhsat verme sürecini başlattık."
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki 1 yıl içerisinde özellikle kuduz ve benzeri anti serumları yerlileştirme, yani ruhsat verme sürecini başlattık."
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:38 Kaynak: AA
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