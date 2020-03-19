Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: ' Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz" -"Hedef önümüzdeki günlerde 10 - 15 bin test sayısına ulaşmak istiyoruz" -"Sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal ettik"

Sağlık Bakanı Koca: " Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz"

-"Hedef önümüzdeki günlerde 10 - 15 bin test sayısına ulaşmak istiyoruz"

-"Sağlık çalışanlarımızın izinlerini iptal ettik"

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki günlerde test sayımızın artacağını düşünüyoruz

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:26 Kaynak: İHA

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