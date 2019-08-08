Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık.

Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık.

Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı."

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