Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık.
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Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık.
Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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