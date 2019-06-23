Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı
Son Dakika Güncel Haber

Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı

2 dakika önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oy kullanması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı, System.String[]
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın oy kullanması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Koca, oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Tanal: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor Son dakika! Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:47:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]