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Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret etti
6 saat önce
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:23 Kaynak: DHA
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Koca'nın ziyaretinden görüntü
-Hastayla konuşması
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