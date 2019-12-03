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Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret ettiÖzbekistan, (DHA)- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret etti
Özbekistan, (DHA)- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.
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