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Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret ettiÖzbekistan, (DHA)- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Özbek hastaları ziyaret etti

Özbekistan, (DHA)- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'na katılmak üzere Özbekistan'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası kapsamında, Türk doktorların ameliyat ettiği Özbek hastaları ziyaret etti.

Sağlık bakanı koca, özbek hastaları ziyaret etti

fahrettin koca, Taşkent, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:33 Kaynak: DHA
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