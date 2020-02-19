Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanov ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan Sağlık Bakanı Alishar Shadmanov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı öncesi gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Özbekistan sağlık iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Koca, görüşmede, Özbekistan ile tarihsel bağlarının çok kuvvetli olduğunu anımsattı ve misafirlerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Her iki sağlık bakanlıkları arasında 2019-2020 yıllarını kapsayan "İşbirliği Yol Haritası"nın imzalandığını belirten Koca, "Çok şükür bu yol haritasındaki başlıkların birçoğunu kısa sürede gerçekleştirdik. Size ve ekibinize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Özbekistan'da Sağlık İş Forumu ile eş zamanlı olarak düzenlenen Sağlık Haftası kapsamında birçok ameliyat yapıldığını aktararak, "Özbek kardeşlerimizin bu ameliyatlar sayesinde şifa bulması bizleri ayrıca mutlu etti. Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştirecek önemli bir adım daha atıyoruz. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), Taşkent'te bir ofis açacak. Kısa sürede buraya Özbekistanlı bir doktor arkadaşımızı atayacağız." diye konuştu.

Bakan Alishar Shadmanov da Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Shadmanov, Türkiye'yi önemli partnerleri olarak gördüklerini, Türkiye ile sağlık iş birliği konularında tüm engellerin kaldırılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi

fahrettin koca, Özbekistan, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyetinin, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, Özbekistanlı mevkidaşı ile biraya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]