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Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu...
27 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle kontrollü yaşam nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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