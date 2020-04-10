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Sağlık Bakanı Koca: "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenledi. (9)
Koca: "Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:46 Kaynak: AA
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